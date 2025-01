Isaechia.it - Anna Lou Castoldi a Verissimo parla di suo papà Morgan: “Sta soffrendo, al pranzo di Natale ha sbroccato ma poi…”

Oggi è stata ospite acondotto fa Silvia Toffanin,Loufiglia die di Asia Argento e reduce dal grande successo dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.Lou si è raccontata,ndo anche della sua famiglia, che è stata spesso al centro della cronaca, soprattutto negli ultimi mesi dopo la denuncia per stalking nei confronti del padre da parte di Angelica Schiatti:Io non cambierei i miei genitori per nessuno al mondo. Sono grata che sia una famiglia di artisti, con tutte le difficoltà che questo comporta, tutte le famiglie hanno difficoltà. I miei oltre ad essere personaggi famosi, sono anche personalità artistiche, complesse. Respirano arte sin da piccola ho una visione della realtà proprio creativa, mi piace un sacco. Ed oggi con la maturità che ho posso dire che mi ha formato in una persona che apprezzo.