Alluvione 2023 in Toscana, audizione dei sindaci in commissione di inchiesta

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Proseguono in consiglio regionale le audizioni deisugli episodi alluvionali dell’ottobre e novembre.Lad’presieduta da Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia), ha sentito l’ex sindaco di Vernio, Giovanni Morganti; il sindaco di Montale, Ferdinando Betti; l’ex sindaco di Firenzuola, Gianpaolo Buti; il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri. Laproseguirà allo stesso ritmo lunedì 13 gennaio, quando sono in programma le audizioni deidi Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi; di Pescia, Riccardo Franchi; di Quarrata, Gabriele Romiti; di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno; nel pomeriggio, sarà la volta di Federico Ignesti, sindaco di Scarperia, e Giuseppe Torchia, ex sindaco di Vinci.“Stiamo portando avanti un lavoro intenso, caratterizzato da estrema collaborazione, con l’obiettivo di dare delle risposte ai cittadini su un tema come quello del rischio idrogeologico – dice Elisa Tozzi – Il contributo delle amministrazioni comunali è importante, anche per capire le reali esigenze dei territori e prevedere gli interventi possibili e le possibili soluzioni, anche in termini di risorse.