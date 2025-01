.com - A Torino assalto al gazebo di Fratelli d’Italia, calci e pugni ai militanti. Da FdI accuse al Pd: “Basta connivenza e impunità”

(La foto è stata postata su Facebook da Stefano Bolognesi)BOLOGNA – Un gruppo di antagonisti questa mattina ha preso di mira, a, ildiin corso Racconigi: gli attivisti stavano raccogliendo firme per lo sgombero del centro sociale autogestito Gabrio. Gli aggressori, racconta La Stampa, hanno tentato di rubare il materiale e le bandiere del partito, e poi avrebbero anche aggredito idicon. Durante i fatti era presente il consigliere della circoscrizione 3 Stefano Bolognesi, che in una nota ha spiegato l’accaduto: “I centri sociali antagonisti hanno assaltato violentemente un nostro, tentando di rubare materiale e bandiere e aggredendo i. Ringrazio le forze dell’ordine presenti per essere intervenute immediatamente e avere interrotto la violenza schierando il reparto celere”.