Ilgiorno.it - Zone agricole e riuso edilizio. Comincia l’iter del nuovo Pgt: "Stop al consumo di suolo"

Rigenerazione urbana, attraverso il recupero, ile la riqualificazione degli immobili dismessi o sottoutilizzati, non solo quelli un tempo destinati all’attività industriale. Inoltre, si punta allo sviluppo all’interno dei confini della città senza consumare ulterioreagricolo. Sono questi i capisaldi su cui si fonda il progetto di variante al piano di governo del territorio, destinato a cambiare lo strumento urbanistico in vigore da oltre quindici anni. Prima della presentazione in consiglio comunale, la proposta di variante verrà illustrata nel corso di un’assemblea pubblica, che si terrà la sera del 23 gennaio nell’ex convento dell’Annunciata. "Questa illustrazione, a cura dell’architetto progettista e dei tecnici del settore Sviluppo del territorio, che ne hanno curato i lavori e il procedimento, precede all’adozione da parte del consiglio comunale, a cui farà seguitoprevisto per presentare le osservazioni alpiano - ha spiegato il sindaco Cesare Nai -.