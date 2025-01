Cityrumors.it - Varriale nei guai, le accuse di un’altra donna: “Mi ha preso a schiaffi!”

Si complica e infittisce la situazione di Enrico, ieri la testimonianza diche lo ha accusato di violenze e stalkingLa vita di Enricoè stata stravolta da dalle due denunce arrivate da due donne differenti che lo accusano di stalking e lesioni. Un processo che dura ormai da tempo e che ha portato alla sua sospensione dalla Rai, nella quale ricopriva il ruolo di vice direttore di Rai Sport nel 2019, diventando nel 2020 anche conduttore dello storico programma 90° minuto.nei, ledi: “Mi ha!” (Ansa Foto) -Cityrumors.itche lui stesso, tempo fa, aveva in parte smentito, tanto per quella di violenza: “Ci siamo colpiti tutti e due. Non l’ho picchiata. Non ho provato a strangolarla. È stato un litigio. Alla fine avevo l’occhio pesto, quello messo peggio ero io”, quanto per quelle di stalking:“Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi” facendo riferimento alla prima delle due donne.