Trump, oggi la sentenza sul caso Stormy Daniels

C’è grande attesa negli Stati Uniti per ildella pornostarche coinvolge il presidente eletto Donald: alle 15:30 diora italiana arriverà infatti la. Ieri è infatti arrivato il doppio no alla richiesta di rinvio presentata dagli avvocati del tycoon: prima dalla corte d’Appello di New York e poi dalla Corte Suprema.è stato condannato di aver falsificato documenti societari in quello che i procuratori hanno definito un tentativo di coprire un pagamento di 130mila dollari aha negato qualsiasi relazione cono qualsiasi illecito.: “Farò appello contro Corte Suprema, giustizia prevarrà”Immediata la reazione diche ha commentato la respinta della Corte Suprema sul suo social Truth. “Apprezzo il tempo e lo sforzo della Corte Suprema degli Stati Uniti nel cercare di rimediare alla grande ingiustizia che mi è stata fatta dal ‘giudice facente funzioni’, altamente conflittuale, che non avrebbe dovuto essere autorizzato a giudicare questo