Trump condannato per il caso Stormy Daniels ma non andrà in carcere | Vogliono danneggiarmi Cosa succede ora

Donaldè diventato ufficialmente il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a esserepenalmente. Dopo mesi di rinvii, il tribunale di New York ha ritenuto il tycoon colpevole di aver pagato illegalmente la pornostarper comprare il suo silenzio negli ultimi mesi di campagna elettorale del 2016, quella in cuiha avuto la meglio su Hillary Clinton. «Questoè stata una brutta esperienza ed un fallimento del sistema giudiziario di New York. Sono innocente, è stata una caccia alle streghe per danneggiare la mia reputazione», ha detto il tycoon collegato in video con l’aula di tribunale.Nientené multeJuan M. Merchan, giudice del tribunale di New York, haa una «scarcerazione incondizionata», una formula di condanna «rara e clemente» secondo il New York Times.