Thesocialpost.it - Sondaggi, boom di Fratelli d’Italia, cresce anche il Pd: ma c’è chi crolla

Leggi su Thesocialpost.it

Un nuovoo realizzato dall’Istituto Euromedia Research della Ghisleri sorride a. Il partito di Giorgia Meloni consolida infatti la sua leadership politicando ulteriormente rispetto alle ultime rilevazioni del 2024. Ma c’èchi invece perde molto terreno e scivola nel gradimento degli italiani.Secondo ilo realizzato per Porta a Porta, il partito guidato dalla Premier raggiunge il 31,5% delle preferenze,ndo di 1,5 punti percentuali rispetto a dicembre. Il recente successo internazionale legato al rilascio di Cecilia Sala in Iran sembra aver rafforzato la fiducia degli elettori nella Meloni e nel suo operato, confermando un trend positivo già evidente nell’ultimo mese.Pd in crescita, ma il distacco aumentaBeneil Partito Democratico, al secondo posto, che raccoglie il 24,3% dei consensi, in aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente.