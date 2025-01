Lanazione.it - Servizio civile, dall'educazione nei nidi al trasporto sanitario: 71 posti per i progetti di Confcooperative Toscana

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Supportare i ragazzi nei compiti scolastici, organizzare laboratori educativi e didattici, sostenere gli adulti in attività di integrazione e socializzazione, occuparsi delsociale e. I giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della cooperazione possono farlo aiutando persone in difficoltà, anziani, bambini o ragazzi che vivono un disagio, facendo ilin uno deipromossie cooperative aderenti a. Sono 71 idisponibili ad Arezzo (3), Pisa (5), Grosseto (1), Lucca (14), Prato (4), Firenze (43). Di seguito idi. Per il programmasolidale, in coprogrammazione con il Consorzio Zenit - sede locale dei Salesiani per il Sociale Aps: - Attivarsi al futuro, per sostenere i minori in condizioni di disagio garantendo loro la protezione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l’e la crescita, l’acquisizione delle competenze sociali e delle regole sociali necessarie per una vita autonoma, incentivare il completamento del percorso scolastico e formativo.