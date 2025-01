Ilfattoquotidiano.it - Serie A, confermato l’ad De Siervo: perché è la vittoria di Inter e Juventus. Il blocco che ha sconfitto Lotito e De Laurentiis

Presidente nuovo, amministratore vecchio. LaA chiude la pratica per la scelta dei vertici: dopo l’elezione di Ezio Maria Simonelli alla presidenza, ecco la conferma di Luigi Deper la parte operativa. Vince la nuova maggioranza, guidata da, ildelle big. Perdonoe De, sempre più all’angolo, dopo che anche le ultime manovre sono cadute a vuoto.Con 17 voti su 20 club, la riconferma di Dearriva quasi all’unanimità, praticamente un trionfo. In parte, è il riconoscimento a colui che ha pilotato la Lega negli ultimi tre bandi per i diritti tv, in cui è riuscito miracolosamente a strappare il famoso miliardo (o giù di lui) che manda avanti il carrozzone, evitando un disastro annunciato. E sarà ancora lui quindi a dare le carte nel 2029, quando scadrà l’attuale contratto con Dazn.