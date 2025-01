Lanazione.it - Scoperta autofficina abusiva, sequestrate attrezzature per decine di migliaia di euro

La Spezia, 10 gennaio 2025 –dalla polizia locale spezzina un': sequestrati materiali edperdidi. Mercoledì scorso, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando per la verifica della regolarità nel territorio comunale della normativa a tutela dell’ambiente, è stato effettuato un controllo amministrativo in una società di vendita auto nella zona est della città. Nella concessionaria gli agenti hanno notato, nell’area di un capannone posto sul lato monte, e quindi non direttamente visibile dalla strada, alcuni movimenti sospetti che hanno portato a scoprire la presenza di un’attività di autoriparazione in pieno svolgimento, connotata dai macchinari presenti, comprensivi tra l’altro di 5 ponti idraulici per il sollevamento dei veicoli, alcuni banchi da lavoro, computer per gestione centraline elettroniche veicoli, smonta pneumatici e relativa equilibratrice, con vari operai intenti nelle lavorazioni meccaniche su alcuni veicoli.