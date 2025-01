Ilfattoquotidiano.it - Sciopero trasporti pubblici, a che ora termina lo sciopero e quali sono le fasce garantite. La situazione a Roma, Milano, Napoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Proteste nel trasporto aereo, in quello pubblico locale, nelle ferrovie e nella scuola. Quello di oggi è stato annunciato il primo venerdì nero dell’anno sul fronte scioperi con mobilitazioni che si accavallano nei vari settori in tutta Italia. Da ieri alle 21 si fermano per 24 ore i lavoratori aderenti al Cubdi Rfi addetti della manutenzione ferroviaria, una protesta che cade in un momento di lavori intensi su molte tratte dell’infrastruttura delle ferrovie. Nello stesso settore si fermano i ferrovieri dei Cobas lavoro privato e del Coordinamento ferrovieri e dell’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi.Per chi deve muoversi o arrivare a, Venezia o Pisa non sarà semplice spostarsi nemmeno in aereo: le astensioni riguardano i lavoratori dei Cub a Linate e Malpensa, della Flai Ts a Venezia e della Filcams Cgil a Pisa.