Roma, record per siti web di musei e turismo: "L'anno giubilare è iniziato alla grande"

I dati confermano il crescente interesse per la Capitale: boom di accessi online per, eventi enel 2024.continua a incantare il mondo, e i dati relativi all’attività deiweb dedicati a, eventi ene sono la prova. Nel 2024, anno difermento culturale e preparativo per il Giubileo, i portali online hanno registrato numeri da, dimostrando un rinnovato interesse per la Capitale sia da parte dei turisti internazionali che dei residenti.L’AssessoreCultura diCapitale, Massimiliano Smeriglio, ha commentato con entusiasmo i risultati: “I dati straordinari raccontano un cambio di passo per la città.sta vivendo una trasformazione che beneficia turisti, pellegrini e soprattutto i residenti. È una città che cresce, moltiplicando le occasioni culturali e valorizzando la sua immensa bellezza”.