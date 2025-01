Quotidiano.net - Riforma separazione carriere: Sisto ottimista per il 2026, referendum decisivo

"Lasulladelle? Non so se si farà entro il prossimo Consiglio Superiore della Magistratura del, serve un po' di buona volontà ma non è impossibile. Per il successivo, invece, ce la faremo senza alcun dubbio". Lo ha dichiarato Francesco Paolo, viceministro della Giustizia, intervenuto oggi a 'Spin Doctor' condotto da Luigi Crespi e Fabio Carosi su Giornale Radio. "Innanzitutto - ha spiegato- ci sarà una chiamata alle armi del popolo con il, che passerà con quasi certezza. Mi accontenterei che ilfosse l'anno prossimo. Se riusciamo a chiudere le quattro letture entro settembre, potrebbe partire già nel. Voglio specificare che se questaentra in vigore oggi, funzionerà tra 7 o 8 anni". "La posizione dell'Anm - secondo il viceministro - è inspiegabile, voglio tranquillizzarli: non c'è un Parlamento che può prevaricare chicchessia, perché poi c'è il; quindi, sarà il popolo a decidere.