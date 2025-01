Thesocialpost.it - Quattro virus diversi in circolazione negli Usa: allarme Quad-Demic

Usa scatta l’per la, lacontemporanea di: influenza,respiratorio sinciziale (Rsv), covid e noro. Per contrastare questa situazione, otto Stati americani hanno deciso di reintrodurre l’obbligo delle mascherine, una misura preventiva per limitare il contagio.La posizione del virologo Fabrizio PregliascoIntervenendo sull’argomento con Adnkronos Salute, il virologo Fabrizio Pregliasco ha sottolineato che la contemporanea presenza di piùnon è una novità, nemmeno in Italia: “Lo sapevamo già. Anche da noi c’è sempre statadi più, ma ci concentravamo solo sull’influenza”. Pregliasco ha definito sensata la scelta americana: “Bene hanno fatto gli Usa a reintrodurre l’obbligo delle mascherine, così come nel Regno Unito si indossanoospedali dopo il boom di casi di influenza.