Previsioni meteo a Roma arriva il gelo | saranno i giorni più freddi dell’anno

La città disi prepara ad affrontare un’imponente ondata diartico prevista per gennaio 2025. A partire da lunedì 13 gennaio, le temperature subiranno un drastico calo, con valori notturni che potrebbero avvicinarsi allo zero anche nelle aree urbane e scendere sotto i -5°C nelle zone periferiche e di campagna. Questo fenomeno, causato dall’arrivo di correnti gelide provenienti dalla Russia, porterà con sé condizionirologiche invernali estreme, con possibilità di nevicate a quote molto basse nelle regioni centrali e su alcune aree limitrofe alla Capitale.Le dinamicheche influenzanoSecondo gli esperti, ilin arrivo è il risultato di un movimento particolare delle masse d’aria. L’alta pressione si è spinta verso nord, oltre le Isole Britanniche, destabilizzando il clima polare.