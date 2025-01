Lanazione.it - "Occhi fissi telecontrollati contro i rifiuti"

Sacconi pieni disotto il cavalcavia. In mezzo all’erba. Anche ieri. Un abbandono dietro l’altro. "Un problema serio – ammette l’assessore all’ambiente Marco Greco -. La presenza di incivili è continua, nonostante nelle zone più a rischio il sistema delle telecamere mobili ci abbia consentito di individuare in molti casi i responsabili. Ma il problema resta". "Tanto che – aggiunge Greco – stiamo valutando di mettere anche in piedi un sistema di videosorveglianza fisso nelle zone più a rischio con telello da remoto per rendere ancora più efficacie la nostra azione di prevenzione e repressione". Si abbandona di tutto: dai mobili agli scarti di lavorazione, fino all’eternit che prevede specifici e complessi protocolli per la rimozione e lo smaltimento. "Con l’assessore alla scuola Squicciarini – aggiunge Greco – stiamo lavorando anche per incrementare la cultura ambientale sul territorio, con particolare riguardo al lavoro che possiamo fare con le scuole: non più solo la partecipazione a progetti come Puliamo il mondo, ma anche altre iniziative di sensibili azione ed attenzione al verde".