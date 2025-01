Bergamonews.it - Morì in azienda schiacciato dal camion, in aula battaglia di consulenze

Spirano. Quattro consulenti di parte hanno illustrato le loro relazioni durante l’udienza di giovedì 9 gennaio, nell’ambito del processo per omicidio colposo in cooperazione a carico di Luigi Di Troia, 82enne titolare dell’De Berg di Spirano, che produce polistirolo, e Alessandro Bolis, 46enne di Comun Nuovo, autotrasportatore.Il 17 maggio 2021 ilguidato da Bolis, lavoratore autonomo ma con un’esclusiva per la De Berg, travolse Sergio Persico, dipendete 54enne della ditta:lasciando moglie e figlia, che nel procedimento compaiono come parti civili.Il loro consulente, l’ingegner Paolo Panzeri, ha esaminato la documentazione redatta dai tecnici dell’Ats intervenuti il giorno dell’infortunio mortale sul posto di lavoro: “Persico, che si trovava dietro alguidato da Bolis, venne urtato dal cassone e finì sotto il mezzo.