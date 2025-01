Ilnapolista.it - Moretto: «Kvaratskhelia è più al Psg che al Napoli ora, nei prossimi giorni può arrivare Danilo»

Il giornalista esperto di calciomercato Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kisssul mercato della squadra di Aurelio De Laurentiis. Si è soffermato sulle questioni riguardantie Rafa Marin.: «è più al Psg che alora, neipuò»Sulla situazione legata al difensore della Juventus,ha commentato:«Entro il fine settimana si dovrebbe liberare dalla Juventus, la questione non è imminente, poi per la prossima settimana ilpotrebbe sferrare il colpo». In merito a Khvicha, che sembra essere vicino al Psg:«Lo vedo più a Parigi che a, nel breve periodo la questione Psg può andare avanti perché il rinnovo è fermo ed il giocatore ha già espresso il desiderio di andare a giocare in Francia.