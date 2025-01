Sport.quotidiano.net - Modena Spelta e il gol al ’Barbera’: "Che ricordi"

Ci sono calciatori che legano la propria carriera ad una maglia, ed altri che, in una sola stagione, lasciano un segno indelebile nella storia e nei tifosi. Uno di questi è sicuramente Alberto, che arrivò aldal Mantova nell’estate 1970: la società gialloblù lo contese lungamente alla Reggina, e la trattativa si sbloccò col trasferimento in Calabria di Gianni Merighi. Un solo anno, si diceva, all’ombra della Ghirlandina per il bomber lodigiano, che alla fine di quel campionato di serie B fu anche capocannoniere con 15 marcature, a braccetto con Magistrelli del Como. Per dare l’idea dell’apporto diin quella stagione, il secondo marcatore canarino, il modenese doc Giordano Galli, si fermò a sole 4 segnature. E tra le quindici reti ci fu anche quella messa a segno allo stadio della Favorita (oggi Barbera) domenica 8 novembre 1970 che all’89’ regalò ai gialli l’ultimo successo della storia, in campionato, sul campo rosanero.