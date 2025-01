Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 10 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di102025. Ariete Sole e Mercurio chiedono concretezza e il massimo impegno, siete sulla strada giusta, proseguite. Tutti coltiviamo il sogno di un grande affare o almeno di un buon affare, le vostre imprese possono contare sul concorso di circostanze favorevoli assicurate da Giove, bisogna solo avere pazienza ed essere chiari e lucidi, decisi. Qualche rapporto di lavoro è arrivato a un punto alto di insoddisfazione, che non deve però interferire nel rapporto d'amore. Luna spensierata. Toro Siete gente di mondo, non tanto casalinghi come vi dipingono, conoscete la vita e conoscete la natura umana, che è quella che è.