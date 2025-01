Sport.quotidiano.net - Lazio, Dia: "Dobbiamo rialzare la testa, ora ci si gioca la stagione"

Roma, 10 gennaio 2025 – Laè pronta per la sfida contro il Como. Partita delicata che segue l'amara sconfitta nel derby contro la Roma. In casa biancoceleste c'è grande consapevolezza circa la qualità, le ambizioni della rivale e la difficoltà del momento e la voglia di evitare strascichi negativi dopo il ko nella stracittadina. Per questo e per l'impegno di venerdì sera non c'è stata la conferenza stampa di presentazione tipica da parte di Marco Baroni, ma ci ha pensato Boulaye Dia ai microfoni ufficiali del club a presentare la gara. Ecco le parole dell'attaccante senegalese aStyle Channel, il canale ufficiale biancoceleste. Le parole di Dia sono andate subito ad affrontare l'elefante nella stanza, ovvero il ko nel derby e la necessità in casa biancoceleste di dover ripartire subito.