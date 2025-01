Iltempo.it - L'avvocato Contucci: “Trasferte vietate? È anticostituzionale, pronto il ricorso”

«L'atteggiamento del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive è una punizione mascherata da prevenzione». Esordisce così Lorenzopenalista esperto delle vicende della tifoseria della Roma, commentando la decisione del prefetto di Bologna di vietare la trasferta ai romanisti residenti nel Lazio al Dall'Ara su indicazione del CASMS.Siamo di fronte a una situazione ai limiti dell'incostituzionalità? «Sì. Si sta trasformando il CASMS nel giudice sportivo delle tifoserie. Per vietare la presenza dei tifosi in trasferta, è necessario che quella partita sia a rischio. L'Italia è uno dei pochissimi paesi ad adottare queste soluzioni: in Inghilterra nessuno si sognerebbe di vietare una trasferta. Stiamo parlando di persone che hanno già pagato treno, biglietto e soggiorno, e questa decisione viene presa a tre giorni dalla partita.