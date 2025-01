Ilfattoquotidiano.it - “L’auto dei carabinieri ha tamponato lo scooter. Così è morto Ramy”: il racconto nei verbali del supertestimone

“Volevo mangiare un panino da un ambulante all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti”. E invece quella notte Omar E., giovane autista Ncc, è diventato ildella morte diElgaml, il 19enne egizianoil 24 novembre alla periferia di Milano dopo un lungo inseguimento da parte deialloa bordo del quale viaggiava. La sua ricostruzione – comprese le frasi che gli sarebbero state rivolte dai militari spingendolo a cancellare i video dell’incidente – è contenuta neidello scorso 3 dicembre, quando il 28enne è stato ascoltato dal pm Marco Cirigliano.“Ho iniziato a sentire le sirene già all’altezza dell’incrocio di via Toscana. Ho avuto l’istinto di prendere il telefono in mano e ho iniziato la registrazione. Mi sarei aspettato di registrare l’inseguimento e non l’incidente”, dice l’uomo nella sua deposizione pubblicata da Corriere della Sera e La Stampa.