La nuova vita del calciatore vampirico in lizza per il Pallone d’Oro | cocaina succhiasangue scandalo X…

2025-01-10 05:43:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Nel primo decennio del 21° secolo, il giovane rumeno Adriano Mutuattuale allenatore del Neftchi Baku PFK della Premier League dell’Azerbaijan, era uno degli attaccanti più ricercati e con il miglior futuro nel calcio mondiale.Ilnato a Calineati (Romania) l’8 gennaio 1979, ha iniziato la sua carriera all’Arge? Pite?ti, facendosi conoscere alla Dinamo Bucarest.Adrian Mutu, il fuoriclasse “” che ha optato per il@adrian10mutuA 20 anni fa il salto al Calcio, firmando per l’Inter, confermandosi all’Hellas Verona ed esplodendo al Parma (che pagò 10 milioni di euro per il suo trasferimento).Adrian Mutu ha confessato di aver usato laper “migliorare le mie prestazioni sessuali”Nell’agosto 2023, il Chelsea di Roman Abramovich ha pagato 22,5 milioni di euro per il suo trasferimento.