Ilrestodelcarlino.it - "Il monitoraggio ambientale in tempo reale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per tutelare il patrimonio naturale, nel 2025, "sarà effettuato un censimento aggiornato del verde pubblico che ci permetterà di avere un quadro completo e consentirà un più efficacee la pianificazione di azioni mirate". Così l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, disegnando gli obiettivi per l’anno da poco iniziato. Già nei primi mesi, sono "previsti interventi di potatura e numerose piantumazioni anche alla luce delle disposizioni previste nel nuovo Regolamento del verde pubblico - già analizzato in Commissione insieme al Regolamento per l’autocompostaggio, prima del passaggio in Consiglio comunale - che rappresenterà uno strumento fondamentale per la cura e la valorizzazione dei beni ambientali del nostro comune", sostiene la leghista, secondo la quale si arriverà, sempre nel ‘25, anche alla "realizzazione del bosco urbano al parco Robinson, oltre al completamento della riqualificazione del parco Unicef".