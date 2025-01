Ilgiorno.it - Il finto medico: "va" in Regione

"Diventaredi base grazie ad una sola autocertificazione? Nella Lombardia di Fontana e Bertolaso, dove il centrodestra ha deciso di abbandonare il servizio sanitario regionale in uno stato di "anarchia", è possibile. È successo a Vizzolo Predabissi, dove un presunto dottore avrebbe esercitato la professione prescrivendo farmaci e terapie, fino all’intervento dei Nas". Duro l’affondo del capogruppo regionale dei Cinque Stelle Nicola Di Marco rispetto alla vicenda di Luca Nascimbene (nella foto), sedicenteche ha esercitato per mezza giornata a Vizzolo Predabissi, prima di finire nel mirino degli inquirenti. "È sconcertante come sia stata sufficiente una banale autocertificazione, per far sì che l’Asst di Melegnano Martesana procedesse alla regolare assegnazione del ruolo, secondo normativa.