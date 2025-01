Terzotemponapoli.com - Fiorentina-Napoli, la direzione di Manganiello: l’analisi di di Iannanto

Gara complicata per Conte in quel di Firenze senza Politano, Kvaratskhelia e Buongiorno, ma portata a casa con un aprestazione perfetta che non ha lascito spazio agli uomini in viola. Buona ladiche ha ben valutato in diverse occasioni: su tutte annullando subito il gol di Kean per il controllo di mano, confermato dal VAR, e fischiando immediatamente il rigore per fallo evidente su Anguissa.Andiamo a vedere gli episodi in dettaglio:Dopo solo 9 secondi il primo fischio a punire un calcetto di Beltran a McTominay.4º contrasto spalla a spalla tra Parisi e Neres con il viola che va giù egli accorda un fallo generoso.9º gioco pericoloso ravvisato ad Anguissa su Mandragora.12º McTominay cerca di recuperare palla, ma colpisce Beltran. Dopo pochi secondi Rrahmani trattiene Sottil per la maglia.