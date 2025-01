Sport.quotidiano.net - Fei World Cup, girone di ritorno. Basilea, Bucci a caccia di punti. Scalata al tetto dell’Europa Ovest

Riparte dala Longines FeiCup-Europa, con la decima tappa del circuito, la prima delle cinque che compongono ildi. In campo per l’Italia il fuoriclasse Piergiorgio "Pi.Gi", che ripresenta Hantano, olandese di razza Kwpn (figlio di Quasimodo Z e nipote del leggendario sélle-francais Quidam De Revel), castrone baio che a 12 anni pare aver trovato la sua definitiva conferma. Difatti il binomio rientra in Coppa del Mondo con all’attivo solo due partecipazioni, una delle quali ha fruttato la vittoria nel GP della tappa di Madrid e i 20che collocanoal 25° posto della classifica generale, primo degli italiani. Ail nostro veterano potrebbe assestare un altro colpaccio per collocarsi tra i 18 assi(servono almeno 43) che si misureranno coi finalisti delle altre Leghe, finalisti che nel prossimo aprile torneranno aper giocarsi il massimo trofeo di salto ostacoli professionistico indoor.