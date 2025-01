Calciomercato.it - Doppia bordata tra mercato e arbitri: lo sfogo dell’agente in diretta

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calcio.it. Il punto con le ultime news di calciocon l’ospite Beppe Galli. Losu Bianco e il Monza La sessione invernale di calcionon è ancora decollata del tutto ma l’ambiente sta iniziando pian piano a surriscaldarsi. In questo freddo inverno c’è quindi grande attesa per gli eventuali botti didelle big, e non solo.tra: loin– Calcio.it (fonte: © LaPresse)A tal proposito è intervenuto l’agente Beppe Galli nel corso di Ti Amo Calciosu Youtube rispondendo prima di tutto sulla situazione della Juventus: “Un difensore sicuramente lo devono prendere. Non è facile, i giocatori forti non li danno in prestito”.Lo stesso procuratore si è quindi soffermato sul Mondiale per club e la finestra aggiuntiva di: “È solo a discapito dei calciatori.