Dalla Strada al Palco 'si trasferisce' su Rai1 con alcune novità

Dopo tre edizioni su Rai2,alè pronto per il grande ‘debutto’ su. Da stasera, Nek e la new entry Bianca Guaccero, reducevittoria a Ballando con le Stelle, saranno alla guida del talent show dedicato agli artisti di.Per il passaggio suialsi arricchirà di diverse. Per prima cosa, ciascuna delle cinque puntate previste avrà un numero d’apertura che coinvolgerà i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo. Largo spazio sarà poi dato alle sorprese: non mancheranno, infatti, gli interventi musicali di artisti affermati che compariranno inaspettatamente per duettare e regalare un sogno ai vari talenti in gara.Nello studio, completamente rinnovato, si alterneranno poi i cosiddetti “passanti importanti“, ossia le stelle del mondo dello spettacolo chiamate ad interagire in maniera diretta con gli artisti in gara con il fine di creare dei momenti di varietà.