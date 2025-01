Thesocialpost.it - Crosetto: «Encomio solenne al carabiniere Luciano Masini, ha fermato l’aggressore di Verucchio con coraggio»

Dopo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa ha comunicato: «Ho dato istruzioni al comandante generale., già responsabile di un tentato omicidio nei confronti di quattro persone, ha imposto un intervento rapido». Ilcoinvolto è attualmente sotto inchiesta per eccesso colposo di legittima difesa.Guido, ministro della Difesa, ha informato il comandante generale dei carabinieri, seguendo il desiderio espresso dalla premier Meloni, «di conferire unal luogotenente, comandante della stazione di Villa».Leggi anche: Bologna, terribile incidente: è morto Francesco Calabrò di 25 anniIl ministro ha annunciato su X che «si è distinto la sera del 31 dicembre intervenendo cone professionalità in piazza, mettendo a rischio la propria sicurezza per fermare un individuo pericoloso che aveva già accoltellato quattro persone.