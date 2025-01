Justcalcio.com - Corriere dello Sport – arriva Scuffet, vertice per Danilo

2025-01-06 11:22:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS:NAPOLI – Domani è il giorno delle visite mediche di Simonecon il Napoli. Sarà lui il nuovo dodicesimo, il vice di Meret per la seconda parte di stagione. Affare definito con il Cagliari con la formula del prestito secco. Percorso inverso per Elia Caprile che ritroverà Nicola, suo allenatore a Empoli, e che si trasferirà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Anche, 28 anni, è cresciuto all’Udinese dopo una lunga gavetta nel settore giovanile, proprio come Meret. Per lui 13 presenze in questo campionato, l’ultima ieri a Monza: ora lo aspetta il Napoli.Il Napoli suSono ore decisive anche per il futuro di. De Laurentiis è pronto a ingaggiarlo, ma a zero, senza alcun indennizzo per agevolare il suo addio dalla Juventus.