Comune Acampora Pd | Project financing per nuovo palasport AreNapoli

Tempo di lettura: 2 minuti“Il prossimo 14 gennaio il consiglio comunale di Napoli discuterà la delibera di pubblico interesse per ilcittadino, l’. Apriremo ufficialmente – e finalmente – alla proposta di unpubblico-privato per costruirlo. Si tratta di un altro passo molto importante verso quell’arena per lo sport e per gli eventi che la nostra città aspetta da oltre 25 anni”. Così in una nota Gennaro, capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli. “Dopo la conferenza dei servizi che tra luglio e novembre scorsi aveva fissato alcuni paletti al progetto, approveremo la costituzione di un diritto di superficie a costruire sugli oltre 106mila metri quadri di proprietà comunale interessati dal futuro impianto – precisa– dichiareremo così che il progetto presentato nei mesi scorsi dalla S.