Com'è alla fine "Emilia Pérez"? In sala anche "Nosferatu", in streaming "La valanga azzurra"

Un boss della mala messicana fa rapire un’avvocata perché lo aiuti a inscenare la sua finta morte e poter cambiare identità. È il nuovo musical-melodramma a tinte cupe di Jacques Audiard appena uscito inha vinto a Cannes il Premio della Giuria e il Premio per il miglior ensemble femminile dprotagonista Karla Sofía Gascón a Zoe Saldana fino all’inedita ex diva disneyana Selena Gomez. Il film convince solo in parte, ma è tra i titoli “forti” in uscita e ha appena trionfatoai Golden Globes con 4 premi. Da vedere inoltre il remake ultra citazionista difirmato Robert Eggers con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp.Agli appassionati di cinema e sport consigliamo invece di non perdere in(su RaiPlay) il documentario di Giovanni Veronesi La, sui campioni della magnifica nazionale di sci anni Settanta.