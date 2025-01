Cultweb.it - Chi era la Dalia Nera e perché il suo caso ci affascina ancora?

Ildella “” è uno dei misteri irrisolti più celebri della storia americana. La giovane Elizabeth Short, aspirante attrice, fu trovata assassinata il 15 gennaio 1947 in un terreno vuoto a Leimert Park, Los Angeles. Il ritrovamento del suo corpo, tagliato a metà e mutilato, scioccò la nazione. Nonostante decenni di indagini, il colpevole non è mai stato identificato. La vicenda rimane un simbolo oscuro dei sogni infranti di Hollywood, a cui Brian De Palma dedicò un film nel 2007, ispirandosi al romanzo di James Ellroy.Elizabeth Short, soprannominata “” dai media, ispirandosi al film noir Blue Dahlia (1946), era una giovane donne come tante negli anni ’40. Si trasferì a Hollywood per trovare fama e fortuna, trovando solo precarietà e difficoltà economiche. Le fonti storiche riportano che vagava tra Long Beach e Los Angeles, ospitata da amici o sconosciuti, cercando di sopravvivere con piccoli lavori.