Bologna terribile incidente | è morto Francesco Calabrò di 25 anni

Ha perso il controllo del veicolo, finendo giù dalla scarpata del cavalcavia e venendo sbalzato fuori dall’abitacolo. Non c’è stato nulla da fare per, un giovane di 25originario di Trebbo di Reno, che diventa l’ennesima vittima delle strade nella provincia di.L’è avvenuto giovedì 9 gennaio, poco prima delle 21:30, mentre il ragazzo si trovava da solo a bordo della sua Fiat Punto. Stava viaggiando in direzione nord, verso Argelato, sulla strada provinciale 87 Nuova Galliera, quando, inaspettatamente, ha perso il controllo della vettura poco prima dello svincolo e del cavalcavia su via Lirone, a Castel Maggiore.Leggi anche: Sant’Agata de’ Goti, auto contro il guardrail finisce in una scarpata: morta 20enneDalla prima ricostruzione fornita dalla polizia locale, sembra che non ci siano stati altri veicoli coinvolti.