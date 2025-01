Body positivity | l’importanza dell’inclusività nel mondo della moda

Leggi su .com

Life&People.it La centralità del corpo umano rappresenta un elemento essenziale nel concetto stesso di: da sempre, stilisti e designer si sono dedicati a celebrare la bellezza e unicitàfigura umana, valorizzandone i tratti distintivi e mettendo in risalto i punti di forza con le loro creazioni. Da fonte di ispirazione, negli anni il corpo umano si è poi trasformato in un “mezzo” quasi inanimato con cui esporre i capi d’abbigliamento delle collezioni e mostrarne le caratteristiche, la funzionalità e l’estetica, andando a conformarsi sempre di più ai canoni di bellezza imposti dalla società e perdendo proprio il valore aggiunto dell’unicità.Se per anni la, nella maggior parte dei casi, ha dettato canoni estetici estremi, irrealistici e spesso anche pericolosi – basti pensare alla tendenza heroin chic degli anni 90 o alla diffusione dell’Ozempic assunto con lo scopo di perdere peso – l’approccio del fashion system sta sicuramente cambiando negli ultimi anni grazie al movimentopositive.