Tg24.sky.it - Bici lanciata dai Murazzi a Torino, condannata a 16 anni una delle ragazze

Sedicidi carcere. È questa la condanna inflitta in primo grado dal tribunale dia Sara C., ventenne imputata per il caso del ferimento di uno studente palermitano che la sera fra il 20 e il 21 gennaio 2023 venne colpito da unaelettrica lasciata cadere dall'alto dell'argine deidel Po. Il giovane rimase ferito in maniera gravissima. La ragazza (all’epoca dei fatti minorenne) era accusata di concorso morale in tentato omicidio con l’aggravante dei futili e abietti motivi e la minorata difesa. I giudici non hanno concesso attenuanti.