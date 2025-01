Terzotemponapoli.com - Apolloni: Napoli e il futuro di Kvaratskhelia, Chiesa e Kulusevski

Luigi, allenatore ed ex calciatore, è stato ospite a “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su diversi temi legati al, al mercato e alle insidie che attendono gli azzurri nel corso della stagione., una possibile partenzaA, in questo periodo, si parla molto della possibile cessione di Khvicha, stella della squadra. La domanda posta adriguarda la sua esperienza in situazioni simili, in cui un giocatore di grande valore ha lasciato una squadra. L’ex calciatore ha ricordato un episodio del suo passato, quando a Parma Lilian Thuram fu costretto a rimanere nonostante avesse già in mente un trasferimento.ha sottolineato come l’assenza di motivazione possa influire negativamente sulle prestazioni di un giocatore.