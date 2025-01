Spazionapoli.it - Addio Kvara, l’Inter mette i bastoni tra le ruote: il Napoli reagisce

Calciomercatoultimissime – Una delle conseguenze della cessione dial PSG, di fatto, ha interessato anche.Ilsta per cedere Khvichatskhelia al PSG. Il calciatore georgiano, di fatto, sta per trasfersi sotto l’ombra della Torre Eiffel per la bellezza di 80 milioni di euro. Tuttavia, almeno come riportato da ‘Sky Sport’, ilpotrebbe accettare anche il prestito dell’ex Inter Milan Skriniar. Nel frattempo, però, il club partenopeo è ovviamente al lavoro per trovare dei sostituti ditskhelia.su Frattesi, manon vuole cedero ad un’avversaria per lo scudetto: attenzione a PellegriniSempre come raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, c’è l’idea di lavorare per il prestito di Federico Chiesa. Anche se questa possibilità si può realizzare solo negli ultimi giorni di questa sessione invernale di calciomercato.