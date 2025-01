Spettacoloitaliano.it - A che ora finisce Un Passo dal Cielo 8 su Rai 1: orario di inizio e fine della fiction

Undaldie diÈ appena iniziata l’ultima stagione di “Undalonterrà sei nuovi episodi, in onda il giovedì sera su Rai 1. La serie continua a seguire le avventure di Vincenzo Nappi (interpretato da Enrico Ianniello) e sua sorella Manuela Nappi (interpretata da Giusy Buscemi) mentre risolvono misteri nelle splendide Dolomiti. In questa nuova stagione, la trama si infittisce con nuovi personaggi e trame intriganti. Ma a che oraUndal8 su Rai 1 ? Ecco l’die di.A che oraUndal8 su Rai 1Undal8 inizia dal 9 gennaio 2025. L’diè alle ore 21.40, subito dopo Affari Tuoi. Ogni episodio, in onda il giovedì sera,alle ore 23.40 circa. A che oraUndal8 su Rai 1:diSpettacolo Italiano.