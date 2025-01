Ilfattoquotidiano.it - Valerio Braschi: “Ho detto no all’offerta di Barbieri dopo la vittoria a MasterChef. Ho preferito prendere il diploma. Lo show ora è più spettacolo e meno cucina”

Ha vinto la sesta edizione di “Italia” e da quel momento ha fatto un percorso di studio e gavetta. Oggi chefgestisce il ristorante The View a Milano, con vista direttamente sul Duomo di Milano. “Vorrei smentire, non ho mai accettato l’offerta dila. – haa Fanpage – Subitoil programma hoildi liceo scientifico e poi cominciare a lavorare in autonomia. Ho scelto di avviare una carriera da solo, senza aiuti esterni. Se avessisì a quell’opportunità, le persone mi avrebbero‘guarda che cu*o ha avuto, è stato subito chiamato dallo chef'”-E la gavetta? “L’ho fatta al ristorante 1978 a Roma. Eravamo in due e ci siamo trovati a dover gestire tutto, dal pulire le patate alre e impiattare.