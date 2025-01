Amica.it - Un disastro: il mondo del cinema di Hollywood si ferma mentre le ville dei suoi divi bruciano. Ecco chi ha perso la casa

brucia. La devastazione delle immagini che arrivano dalla California lascia senza parole. E questa volta a piangere sono i ricchi e famosi. Leda milioni di dollari sono ridotte in cenere. Gli incendi di Los Angeles hanno distrutto il quartiere di Pacific Palisades e non sino. Ildel, invece, sì. Quali parti di Los Angeles stanno bruciandoI vigili del fuoco non riescono a contenere le fiamme: Studio City, Malibù, Santa Monica, Pasadena, San Fernando Valley sono i prossimi. Si tratta di quartieri residenziali, dove vivono tante famiglie con bambini. Dove le scuole e le chiese hanno fatto sì che si formassero comunità unite. Glamiano, certo, ma non hot spot amati dai paparazzi.