Ultime Notizie Roma del 09-01-2025 ore 14 | 10

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale il pentagono Invia per i militari per aiutare vigili del fuoco di Los Angeles contratta rimasti incendi che hanno colpito la città i 130 della Difesa sono stati caricati di acque ritardanti di fiamma e possono dove elicotteri Carabinieri riescono ad avvicinarsi per via divenute fumo il bilancio delle vittime di almeno cinque morti dopo lo stato di emergenza per Los Angeles Joe biden ha provato da dichiarazione di grave disastro in California e ha ordinato nuovi aiuti federali oltre 130 mila le persone evacuate Inclusi i residenti di Hollywood numero delle star del cinema e dello spettacolo hanno perso negli incendi i giorni di reclusione di Cecilia Star Line erano stati durissimi e quanto afferma il padre della giornalista 29enne liberata dopo giorni di detenzione a Teheran non auguro a nessuno di provare quello che abbiamo vissuto Io e mia moglie ci siamo sentiti impotenti dobbiamo ringraziare dal profondo del cuore il ministro degli anni la premier Miccoli per il lavoro straordinario che hanno fatto la polizia di Torino effettuato un ordine di perquisizione danni di ultra di Juventus e Torino indagati interviste porta museo di oggetti da appendere le indagini sono partite dopo il maxi scontro avvenuto nel centro del Capoluogo piemontese la notte precedente il derby della Mole del 9 novembre Tra oltre 100 tifosi che si sono fronteggiati utilizza Maps bastoni cinture coltelli da questura hai messo 7030 i carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria arrestato il pine seriale che scorso ha picchiato una serie di incendi nella zona l’inchiesta dell’autorità metti luce blu lucido piano criminalità 11 roghi dolosi Ognuno dei quali più distruttivo e pericoloso dei precedenti capito diverte auto il gip ha convalidato il fermo è disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo che avrebbe agito per vendetta il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump a parlare della missione del Canada negli Stati Uniti nella notte ha condiviso sui social un la mappa degli Stati Uniti che incorpora il cane come suo territorio scrivendo o Canada in un altro posto di servizio del Canada ricoperti della bandiera americana a stelle e strisce martedì Trump aveva minacciato di usare la forza economica per annettere il Canada e ci fermiamo qui vostro rapporto aiutarti In collaborazione con Agenzia Italia Stampa