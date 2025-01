Biccy.it - Tyra rivela la presunta causa della morte di The Vivienne e la deride

Leggi su Biccy.it

In passato, traSanchez e Theci sono stati alcuni screzi e ora, dopo la tragica scomparsa di quest’ultima a soli 32 anni,ha deciso di sbeffeggiarla e umiliarla su Twitter. La stessa RuPaul è intervenuta, ma ovviamente non è servito a niente., infatti, oltre ad aver risposto a RuPaul, ha rincarato la dose su Theironizzando sulla, svelando le presunte cause endola.RuPaul reagisce ache aveva ironizzato sulladi Thehttps://t.co/69EdcJjtc6 #DragRace— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 9, 2025Tra i post di pessimo gusto pubblicati da, alcuni potrebbero essere interpretati come black humor, ma considerando il rancore che nutre verso la collega, sembrano più attacchi diretti. In questo, ad esempio, ha messo l’immagine di un forno crematorio con la canzone Girl On Fire di Alicia Keys.