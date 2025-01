Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida a caccia di risposte negli Europei allround di Heerenveen

La Thialf di(Paesi Bassi) sarà teatro degli2025 di. Il pattinaggio di velocità pista lunga, come da tradizione, inizia il nuovo anno con la competizione continentale e in questo caso i format previsti saranno due:e sprint. Nella formula che racchiude al femminile le distanze dei 500, 1500, 3000 e 5000 metri,andrà in cerca di.La campionessa romana, messe in archivio con grandissimo orgoglio le medaglie olimpiche a Pechino 2022 (argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start), ha accettato una nuova sfida: tornare a ottenere grandi risultati dopo la maternità. La nascita del piccolo Tommaso è stato un fattore che, chiaramente, ha cambiato la vita die la pattinatrice azzurra ha spesso portato con sé il suo pargolo per vivere con lui momenti di gara.