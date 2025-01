Ilgiorno.it - Sequestrati 8 milioni alla concessionaria Despar: "Danni all’erario e sfruttamento dei lavoratori"

Leggi su Ilgiorno.it

Il presunto schema "di carattere fraudolento" messo in atto da Aspiag service srl,del marchio dei supermercati"per il Triveneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna" con circa 250 punti vendita e 316 negozi affiliati, "dura da numerosi anni e ha comportato non solo il sistematicodeima anche ingentissimi". Accuse al centro del decreto di sequestro preventivo d’urgenza per 8di euro emesso dal pm Paolo Storari a carico della società, con sede legale a Bolzano, per una presunta frode fiscale contestata tra il 2022 e lo scorso anno. Indagine in cui risulta indagato l’amministratore delegato di Aspiag Christof Rissbacher, oltre ad Antonio Suma, "gestore di una serie di cooperative-serbatoi di manodopera, destinate al fallimento dopo che Suma - scrive il pm - le aveva ampiamente spogliate di ogni risorsa trasferendo il denaro su conti svizzeri".