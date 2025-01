Lanotiziagiornale.it - Sciopero venerdì 10 gennaio, a rischio bus, treni e aerei: orari e modalità della protesta

Dal trasporto aereo a quello locale, dalle ferrovie alla scuola.10è il giorno del primo grandedel nuovo anno, il primonero del 2025, almeno sul fronte del trasporto e delle mobilitazioni previste in vari settori in tutto il Paese.Questoapre un mese con diverse proteste già proclamate: complessivamente, a livello locale, se ne contano più di 50. Quali saranno ledellodi10e quali settori saranno coinvolti? Quali saranno le città e le zone d’Italia più interessate dalle proteste? Entriamo nel dettaglio.10: le, i settori coinvolti e i possibili disagi per i passeggeriLoinizia già nella serata di giovedì 9, a partire dalle ore 21, quando si fermano i lavoratori aderenti al Cub trasporti di Rfi addetti alla manutenzione ferroviaria.