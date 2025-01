Ultimouomo.com - Rino Tommasi, uomo dalle mille intuizioni

Era nato il 23 febbraio del 1934 a Verona,: giornalista, scrittore, organizzatore di incontri di boxe ealtre cose che hanno sempre anticipato tutto e tutti, oltre che legittimo proprietario di una delle voci più riconoscibili per gli appassionati di sport, una delle madeleines sonore più dolci da associare a quelle lente domeniche di una volta che un giorno ci siamo voltati a guardare e non le abbiamo trovate più, proprio come il Bufalo Bill di De Gregori faceva con i suoi vent’anni.è morto ieri, a Roma, vivendo "per un totale di 33’192 giorni", come avrebbe potuto dire lui, che andava matto per le statistiche sapendo però che 33’192 giorni li puoi riempire in modi molto diversi e che i numeri possono aiutarti a spiegare tutto eppure da soli non riescono a spiegarti nulla.